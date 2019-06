Zwei Meter lange Schlange sorgt in der Pfalz für Aufregung

Altdorf Eine rund zwei Meter lange Schlange im Hof einer Bäckerei hat in Altdorf (Kreis Südliche Weinstraße) für Aufregung gesorgt. Nachdem eine Mitarbeiterin des Geschäfts das Tier entdeckt hatte, rückte zunächst eine Streife an, teilte die Polizei am Montag mit.

