Zwei Menschen verletzt: mutmaßlicher Angreifer festgenommen

Böhl-Iggelheim/Ludwigshafen Ein Mann verletzt in der Pfalz zwei Menschen. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Angreifer fest.

Ein Mann soll am Donnerstag in der Pfalz zwei Menschen verletzt haben. Er wurde festgenommen. Bei dem Angriff in Böhl-Iggelheim westlich von Speyer sei vermutlich keine Schuss- sondern eine Stichwaffe verwendet worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Ludwigshafen. „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Nach unseren Kenntnissen gibt es keinen zweiten Täter“.