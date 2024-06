Mainz-Bingen Zwei Menschen tot aus im Rhein versunkenem Auto geborgen

Guntersblum · Zwei Menschen sind in Rheinland-Pfalz tot aus einem im Rhein versunkenen Auto geborgen worden. Warum das Auto in den Fluss geriet und woran die beiden Insassen, ein Mann und eine Frau, starben, sei noch völlig unklar, teilte die Mainzer Polizei am Dienstagabend mit.

18.06.2024 , 21:06 Uhr

Der Schriftzug "Polizei". Foto: dpa

„Wir kennen die genauen Hintergründe nicht“, sagte ein Sprecher. Ein Zeuge hatte laut der Mitteilung gegen 17.40 Uhr ein Fahrzeug im Rhein bei Guntersblum gut 20 Kilometer südlich von Mainz gemeldet. Es sei von einer Rampe aus in den Fluss gelangt. Knapp eine Stunde später lokalisierten Taucher das inzwischen gesunkene Auto. Die Identität der Toten stand den Angaben zufolge zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt. An dem Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr, der DLRG, mehrerer Polizeiinspektionen und Wasserschutzpolizeien beteiligt sowie ein Polizeihubschrauber. © dpa-infocom, dpa:240618-99-445346/2

(dpa)