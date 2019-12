Zwei Menschen sterben bei Unfall auf Bundesstraße

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Archivbild.

Wörth am Rhein/Landau Bei einem Unfall auf einer Bundesstraße bei Wörth am Rhein (Kreis Germersheim) sind zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei in Landau am Dienstag mitteilte, war ein Autofahrer am frühen Morgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.

