Unfall Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß schwerstverletzt

Neustadt/Weinstraße · Bei einem Unfall in Neustadt/Weinstraße sind zwei Autofahrer nach Angaben der Polizei schwerstverletzt worden - eine 60 Jahre alte Frau und ein 28-jähriger Mann. Unfallverursacherin war demnach die Frau, sie geriet am Dienstagmittag auf der B39 in der Nähe der Autobahnabfahrt Neustadt-Süd aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr.

03.10.2023, 19:37 Uhr

Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Beide Autos wurden von der Fahrbahn geschleudert, die Feuerwehr befreite die Insassen aus den Wracks. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Ein Gutachter soll nun untersuchen, wie es zu dem Unfall kommen konnte. © dpa-infocom, dpa:231003-99-428489/2

(dpa)