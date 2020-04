Zwei Männer und ein Kleinkind bei Unfall in Tunnel verletzt

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild.

Lahnstein Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in einem Tunnel in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden, darunter auch ein einjähriges Kind. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme am Dienstagvormittag für rund zwei Stunden gesperrt, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa