Zwei Männer überfallen Bäckerei in Bad Dürkheim

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild.

Bad Dürkheim Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend eine Bäckerei in der Innenstadt von Bad Dürkheim überfallen. Einer der Täter habe die Verkäuferin niedergeschlagen, als sie die Kasse öffnete, teilte die Polizei in Bad Dürkheim am Samstag mit.



