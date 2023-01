Kaiserslautern : Zwei Männer täuschen Notlage vor - auf frischer Tat ertappt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Zwei Betrüger haben am Montagnachmittag an der Autobahnausfahrt Enkenbach-Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) versucht, Autofahrer aufs Kreuz zu legen. Die beiden 37 und 23 Jahre alten Männer standen an der Ausfahrt der A6 und wollten nach Auskunft der Polizei durch Vortäuschen einer Notlage an das Bargeld der Verkehrsteilnehmer gelangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Männer mit Wohnsitz im Ausland gaben an, sie hätten nichts mehr zu essen und auch keinen Sprit mehr, um nach Hause fahren zu können. Beides entsprach jedoch laut Polizei nicht der Wahrheit. Als Gegenleistung für Bargeld wurde ein vermeintlicher Goldring angeboten. Noch während der Tat wurde das Duo von einer Zivilstreife ertappt. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:230116-99-243574/2

(dpa)