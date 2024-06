Kriminalität Zwei Männer in Mainz mit einem Messer verletzt

Mainz · Zwei Männer sind bei einem Streit in Mainz mit einem Messer verletzt worden. Einer von ihnen erlitt eine nicht lebensgefährliche Schnittwunde am Hals, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach gab es in der Nacht einen Streit zwischen den beiden Cousins und einen ihnen unbekannten 35-Jährigen an einem Kiosk.

11.06.2024 , 06:10 Uhr

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Dieser sei betrunken gewesen und habe unter dem Einfluss von Drogen gestanden, hieß es. Er soll die beiden Cousins unvermittelt mit einem Cuttermesser, von dem er ein Stück der Klinge abgebrochen hatte, angegriffen und sie getreten haben. Die Cousins wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Auslöser für den Angriff war zunächst nicht bekannt. Der 35-Jährige wurde von Zeugen festgehalten, bis die Einsatzkräfte eintrafen - dann wurde er den Strafverfolgungsbehörden übergeben. © dpa-infocom, dpa:240611-99-349969/2

(dpa)