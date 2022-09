Landkreis Merzig-Wadern : Zwei Männer durch Schüsse verletzt: Staatsschutz ermittelt

Wadern Zwei Männer sind im Saarland durch mehrere Schüsse verletzt worden. Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage mitteilte, sollen sie im Landkreis Merzig-Wadern zuvor fremdenfeindlich beleidigt worden sein.

Auf einem privaten Gelände in Wadern-Dagstuhl campe derzeit mit Erlaubnis des Besitzers eine größere Gruppe einer oder mehrerer Familien mit Wohnwagen und Zelten, so die Polizei. Am Freitagnachmittag sei an diesem Gelände ein Kleintransporter vorbeigefahren. Der Fahrer soll eine Gruppe dort anwesender Menschen verbal beschimpft haben. Kurze Zeit später sei ein anderes Auto vorgefahren, aus dem heraus auf die Menschen geschossen worden sein soll. Dabei seien die 45 und 46 Jahre alten Männer leicht verletzt worden - sie erlitten Prellungen im Gesicht, auf dem Rücken und im Schulterbereich. Nach dem Fahrzeug sei gefahndet worden, so der Sprecher, aber ohne Erfolg. Derzeit würden Zeugen vernommen.