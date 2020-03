Zwei Leichtverletzte bei Wohnungsbrand im Westerwald

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Asbach Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Asbach (Landkreis Neuwied) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 38-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau wurden in der Nacht auf Mittwoch mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Kriminalpolizei Neuwied am Mittwoch mitteilte.



