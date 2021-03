Zwei Leichen gefunden: Verdächtiger weiter auf der Flucht

Einsatzfahrzeuge stehen vor dem Haus in Weilerbach, in dem die Leichen gefunden wurden. Foto: Harald Tittel/dpa

Weilerbach Mit großem Aufgebot fahndet die Polizei in der Pfalz weiter nach einem Verdächtigen. Der 38-Jährige soll seine Mutter und einen Mann getötet haben. Auch für weitere Taten soll er verantwortlich sein.

Auch fast zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus im Kreis Kaiserslautern sucht die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Die Fahndung dauere auch in der Nacht zum Donnerstag an, sagte ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte suchen einen 38-Jährigen.