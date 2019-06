Zwei Leichen aus dem Rhein geborgen

Absperrband der Polizei. Foto: Bodo Marks/Archivbild.

Mainz/Nackenheim Im Rhein sind am Mittwoch zwei leblose Körper entdeckt worden. Ob es sich dabei um die beiden seit Sonntag vermissten Schwimmer handele, sei bislang unklar, teilte die Polizei in Mainz mit. Nachdem am Mittwochmorgen ein Angler in Mainz-Laubenheim zunächst eine Leiche im Wasser gemeldet hatte, wurde am Nachmittag der weitere leblose Körper treibend zwischen Nackenheim und Laubenheim gesichtet.

Feuerwehr und Polizei bargen die Toten aus dem Wasser.