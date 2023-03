Banken Zwei Landtage für Fusion der Landesbausparkassen

„Das neue Institut wird die mit Abstand größte Landesbausparkasse - das stärkt insgesamt den Süden als Finanzstandort“, sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) laut Mitteilung. Die künftige Landesbausparkasse Süd soll ihren Sitz in Stuttgart und München haben, einen Standort in Mainz mit einer Landesdirektion Rheinland-Pfalz und einen weiteren Standort in Karlsruhe. Fusionsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen, hatte das Ministerium im November des vergangenen Jahres mitgeteilt.