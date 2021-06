Zwei Jugendliche werden bei Sturz von Moped verletzt

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Hoppstädten Zwei Jugendliche sind in Hoppstädten (Kreis Kusel) von ihrem Motorroller gestürzt und verletzt worden. Die beiden 15 und 17 Jahre alten Jungen waren am Sonntagnachmittag in einer Kurve von ihrem Moped gefallen, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Anschließend rutschten die Beiden in den Gegenverkehr und stießen gegen ein entgegenkommendes Auto einer 70-Jährigen. Die beiden Jungen wurden in ein Krankenhaus gebracht.