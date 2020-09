Zwei Jäger lösen größeren Polizeieinsatz aus

Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Kinheim Zwei Jäger haben bei Kinheim an der Mosel einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Am Freitagabend meldeten mehrere Zeugen zwei 25 bis 30 Jahre alte Männer, die mit Langwaffen über einen Stellplatz für Wohnmobile in Richtung Moselufer gehen würden, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte.

