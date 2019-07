Zwei Frauen nach Raser-Unfall schwerst verletzt

Trippstadt Ein mutmaßlicher Raser hat in Trippstadt in Rheinland-Pfalz zwei Frauen schwerst verletzt, eine von ihnen schwebte in Lebensgefahr. Der Autofahrer soll in der Nacht auf Sonntag zu schnell durch den Ort gefahren sein, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen hätten von quietschenden und durchdrehenden Reifen berichtet. Auf dem Weg in Richtung Ortskern kam das Auto nach links von der Straße ab, Menschen mussten zur Seite springen, um ausweichen zu können.

Den Angaben zufolge konnte der Fahrer das Lenkrad herumreißen, kam aber mit seinem Auto ins Schleudern und traf die beiden Frauen auf dem Gehweg rechts der Straße. Eine Frau wurde auf die Straße geschleudert und blieb dort mit lebensbedrohlichen Verletzungen liegen. Die andere Frau wurde von der Front des Autos mitgerissen, bis der Pkw eine Schaufensterscheibe durchbrach. Auch diese Frau wurde schwerst verletzt.