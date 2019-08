Zwei Feuerwehrleute beim Löschen verletzt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Zell Beim Löschen eines brennenden Hauses sind am Samstag zwei Feuerwehrleute in Zell an der Mosel leicht verletzt worden. Ein Feuerwehrmann wurde von einem herabfallenden Teil getroffen, ein anderer erlitt eine Rauchgasvergiftung, wie die Polizei mitteilte.

