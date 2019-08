Zwei Feuerwehrleute bei Hausbrand verletzt

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Sulzbach/Saarbrücken Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Sulzbach (Saar) sind am Freitag zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Der 64-jährige Hausbewohner habe den Brand selbst gemeldet, sagte eine Sprecherin der Polizei in Saarbrücken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa