Zwei Festnahmen nach Drogenfund bei Autobahnkontrolle

Ein Polizist hält eine Polizeikelle in die Höhe. Foto: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild

Koblenz Ein Mann und eine Frau sind auf der Autobahn 61 bei Koblenz mit zahlreichen Drogen an Bord gestoppt worden. Zoll-Beamten hielten den Wagen der beiden am Samstag bei einer Routine-Kontrolle auf der Autobahn 61 an, wie das Hauptzollamt Koblenz am Donnerstag mitteilte.

Der 25-jährige Beifahrer sei dabei aus dem Wagen gesprungen und mit einem Rucksack in Richtung Wald geflüchtet. Die Ermittler stellten ihn nach einer kurzen Verfolgungsjagd. In seinem Rucksack fanden sie demnach einen Liter Amphetaminöl, 100 LSD-Trips, 550 Gramm Ecstasy, 410 Gramm Haschisch und 15 Gramm Marihuana. Der junge Mann sowie die 23 Jahre alte Fahrerin des Wagens sitzen nun in Untersuchungshaft.