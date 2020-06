Zwei Fahrer, zwei Fahrzeuge, zwei Fahnen

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Puderbach In Rheinland-Pfalz hat eine Frau betrunken einen Unfall verursacht, ihr Ehemann kam ihr betrunken zur Hilfe. Die 62-Jährige fuhr am Donnerstagnachmittag in Puderbach (Landkreis Neuwied) geradeaus über den erhöhten Kreisverkehr, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ihr Wagen strandete am gegenüberliegenden Bürgersteig. „Unfallursächlich dürfte eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit gewesen sein“, teilte die Polizeiinspektion Straßenhaus mit. Der Atemalkoholtest habe 1,98 Promille ergeben.