Zwei Fahrer bei Autounfall schwer verletzt

Der Schriftzug „Unfall“ leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Gau-Bickelheim Bei einem Unfall auf der Autobahn in der Nähe von Gau-Bickelheim (Kreis Alzey-Worms) sind am Freitag zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 64-Jähriger war aus unbekanntem Grund plötzlich in Schlangenlinien über beide Fahrstreifen der A61 gependelt, teilte die Polizei in Mainz mit.