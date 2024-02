Kultur Zwei Eröffnungskonzerte bei Rheingau Musik Festival

Mit erstmals zwei Eröffnungskonzerten in unterschiedlicher Besetzung startet das Rheingau Musik Festival sein diesjähriges Sommerprogramm. „Den Auftakt machen wir traditionell in Kloster Eberbach und gehen dann für das zweite Eröffnungskonzert ins Kurhaus Wiesbaden“, sagte Gründungsintendant Michael Herrmann am Donnerstag. Insgesamt 155 Konzerte an 24 Spielstätten wird das Festival in diesem Jahr vom 22. Juni bis 7. September im Programm haben, wie die Veranstalter in Oestrich-Winkel bekannt gaben.