Zwei Brände und mehrere Einbrüche: 17-Jähriger festgenommen

Der Schriftzug „Polizei“ ist vor einem Polizeirevier zu sehen. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Saarbrücken In Saarbrücken sind am frühen Samstagmorgen ein Restaurant und ein Möbelmarkt in Flammen aufgegangen. Die Polizei nahm einen 17 Jahre alten Mann fest. Ersten Ermittlungen zufolge könnte er die beiden Brände gelegt haben.

