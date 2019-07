Zwei betrunkene Männer schlagen und treten 34-Jährigen

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Bernd Wüstneck/Archivbild.

Michelstadt Zwei betrunkene Männer haben auf einen 34-Jährigen in Michelstadt (Odenwaldkreis) eingetreten. Das Opfer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis kam mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

