Zwei Badetote im Saarland in diesem Jahr

Ein Helfer der DLRG steht vor einem Logo der DLRG. Foto: Patrick Seeger/Archivbild.

Saarbrücken/ Bad Nenndorf In saarländischen Gewässern sind im bisherigen Jahresverlauf zwei Menschen ertrunken. Damit kamen in den ersten acht Monaten des Jahres fünf Menschen weniger beim Baden ums Leben als im Vergleichszeitraum 2018, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte.

