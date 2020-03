Zwei Autos prallen in Worms gegeneinander: Zwei Verletzte

Ein Warndreieck mit der Aufschrift „Unfall“ ist zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild/Symbolbild.

Worms Beim Zusammenstoß zweier Autos in Worms hat es zwei Verletzte gegeben. Ein 84 Jahre alter Mann wollte am Freitag mit seinem Wagen nach links abbiegen und krachte in das Auto einer 42-Jährigen, wie die Polizei in Worms mitteilte.



