Abbiege-Unfall Zwei Autos prallen in Haßloch zusammen - fünf Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Haßloch sind alle fünf Insassen verletzt worden. Ein 31-Jähriger habe beim Linksabbiegen die Vorfahrt eines entgegenkommenden 59-jährigen Autofahrers missachtet, so dass es zur Kollision kam, teilte die Polizei mit. In den Autos saßen zudem drei Frauen im Alter von 53, 54 und 74 Jahren.