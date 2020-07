Zwei Autos krachen nach Überholmanöver gegen Bäume

Blaulicht auf Polzei-Fahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Archivbild

Kleinich Bei einem Verkehrsunfall bei Kleinich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) ist eine Frau gestorben. Wie die Polizei Trier am Freitagmorgen mitteilte, wurden fünf weitere Menschen schwer verletzt. Bei dem Unfall waren in der Nacht auf Freitag zwei Autos bei einem Überholmanöver zunächst zusammengestoßen und dann gegen Bäume am rechten Straßenrand gekracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa