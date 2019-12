Zwei Autos gehen auf Autobahn 60 bei Mainz in Flammen auf

Ein Polizeiband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ trennt einen nicht zu betretenden Bereich ab. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Mainz Zwei Autos sind an Heiligabend auf der Autobahn 60 bei Mainz in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, weil sich die Insassen rechtzeitig aus den Fahrzeugen retteten, wie die Polizei mitteilte. In beiden Fällen sei ein Sachschaden von bis zu 25 000 Euro entstanden, hieß es.

