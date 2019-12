Zwei Autos fahren auf A3 in Wildschweinrotte

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa.

Windhagen Mindestens zwei Autos sind auf der Autobahn 3 im Landkreis Neuwied in eine Rotte Wildschweine gefahren und haben so eine Teilsperrung verursacht. Die Tiere hatten in der Nacht zum Montag die Fahrbahn überqueren wollen und waren auf Höhe der Gemeinde Windhagen von den Fahrzeugen erfasst worden, wie die Polizei mitteilte.

