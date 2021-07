Zweckverband Eifel-Ahr untersagt Wasserverschwendung

Vom Hochwasser zerstörte Gegenstände liegen in einer Straße in Bad Neuenahr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Reifferscheid Wegen Trinkwasserknappheit hat der Zweckverband Eifel-Ahr jegliche Wasserverschwendung auch für nicht von der Flut betroffene Gebiete untersagt. Es dürften keine Autos gewaschen, keine Pflanzen gewässert und keine Pools befüllt werden, teilte der Wasserversorger SWB Regional am Freitag mit.

Einige Orte hätten wieder an das vorhandene Leitungsnetz angebunden werden können, berichtete der Wasserversorger. Wassersparen sei besonders in den Ortsgemeinden angesagt, in denen die Hochbehälter mit Wasserwagen befüllt werden. Das sind: Ahrbrück, Aremberg, Eichenbach, Fuchshofen, Hümmel, Ohlenhard, Reifferscheid, Rodder, Wershofen und Winnerath. „Hier ist der Wasserverbrauch auf das absolut Notwendigste zu begrenzen.“