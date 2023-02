Davis Cup : Zverev verliert: Entscheidung im letzten Einzel

Der deutsche Spieler Alexander Zverev ballt im Spiel gegen den Schweizer Hüsler die Faust. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier Alexander Zverev patzt im Davis Cup gegen die Schweiz. Der deutschen Nummer eins fehlt die Konstanz. Nun muss es ein Debütant für Deutschland richten.

Alexander Zverev hat das Spitzeneinzel in der Davis-Cup-Partie gegen die Schweiz verloren. Der Olympiasieger musste sich am Samstag im Trier Marc-Andrea Hüsler mit 2:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben. Damit fällt die Entscheidung über den Einzug in die Gruppenphase des Teamwettbewerbes im letzten Einzel. Dort stehen sich Davis-Cup-Debütant Daniel Altmaier und Stan Wawrinka gegenüber.

Zu Beginn des zweiten Tages hatte das Doppel Tim Pütz und Andreas Mies Deutschland mit 2:1 in Führung gebracht. Das deutsche Duo gewann gegen die beiden Schweizer Wawrinka und Dominic Stricker mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Nach dem ersten Tag hatte es 1:1 gestanden.

Einen Tag nach seiner überzeugenden Leistung gegen Routinier Wawrinka tat sich Zverev gegen Hüsler von Beginn an schwer. Der 25-Jährige wirkte nicht so frisch wie am Freitag und hatte zudem große Probleme mit seinem Service. Vor allem beim zweiten Aufschlag fehlte Zverev die Geschwindigkeit, was Hüsler immer wieder zu leichten Punkten nutzte. Nach gerade einmal einer halben Stunde ging der erste Satz mit 6:2 an die Schweizer Nummer eins.

Im zweiten Satz steigerte sich Zverev ein wenig. Dem Olympiasieger gelang ein frühes Break, doch ihm fehlte die Konstanz in seinem Spiel. Zweimal musste er selbst sein Service abgeben und stand beim Stand von 4:5 und Aufschlag Hüsler bereits vor der Niederlage. Doch dann machte Zverev auf einmal acht Punkte in Serie, die Entscheidung fiel im Tiebreak. Dort ließ Zverev der Aufschlag wieder im Stich, was Hüsler zum überraschenden Sieg und zum Ausgleich nutzte.

