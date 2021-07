Zuzahlungen für Pflege steigen in Rheinland-Pfalz

Berlin/Mainz Die Pflege im Heim wird für Pflegebedürftige und deren Familien teurer. Die selbst zu zahlenden Anteile steigen in Rheinland-Pfalz auf 2257 Euro pro Monat - 123 Euro mehr als noch zu Jahresbeginn. Das geht aus neuen Daten des Verbands der Ersatzkassen mit Stand vom 1. Juli hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Rheinland-Pfalz liegt damit im oberen Bereich der Bundesländer. Bundesweit werden im Schnitt künftig 2125 Euro fällig. Am teuersten bleiben Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit 2496 Euro. Am niedrigsten ist die Belastung in Sachsen-Anhalt mit 1539 Euro.