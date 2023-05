Bevölkerung Zuwanderung auch durch Ukrainer auf Rekordhoch

Bad Ems · Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen nach Rheinland-Pfalz gezogen. Sowohl aus dem Ausland als auch aus anderen Bundesländern wanderten 2022 rund 198.200 Menschen in Rheinland-Pfalz zu, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Bad Ems mitteilte.

30.05.2023, 11:09 Uhr

Das seien mehr als jemals zuvor seit Beginn der Aufzeichnung dieser Wanderungsbewegung Ende der 1940er Jahre. Die meisten Menschen zogen demnach aus dem Ausland ins Bundesland, darunter fast 50.000 schutzsuchende Ukrainerinnen und Ukrainer. Aus anderen Regionen Deutschlands wanderten rund 71.700 Menschen nach Rheinland-Pfalz. Aus allen angrenzenden Bundesländern - Hessen, Baden-Württemberg, Saarland und Nordrhein-Westfalen - zogen mehr Menschen nach Rheinland-Pfalz als umgekehrt. Etwa 127.700 Menschen zogen laut Statistikamt vergangenes Jahr aus Rheinland-Pfalz weg. Unter Beachtung der Geburten und Sterbefälle wuchs die Bevölkerung im Bundesland wegen des großen Zuzugs 2022 auf rund 4,16 Millionen Menschen. © dpa-infocom, dpa:230530-99-875350/2

(dpa)