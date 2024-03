Statistik Zuwachs bei Feldhasen in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz hat es im Jahr 2023 wieder mehr Feldhasen gegeben. So verzeichnete der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz eine Nettozuwachsrate von 15 Prozent, wie der Verband am Montag in Gensingen mitteilte. Die Rate stellt ein Maß für die Entwicklung der Feldhasenpopulationen dar. Es seien neun Reviere berücksichtigt worden, in denen die Tiere in den Blick genommen worden seien. Während im Frühjahr in den Referenzgebieten insgesamt 1300 Hasen gezählt wurden, waren es im Herbst 1563.