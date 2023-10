Wahlen Zuversicht: Start der Koalitionsverhandlungen in Luxemburg

Ein Datum, bis wann die neue Koalition stehen werde, wollte er nicht nennen. „Aber wir denken, dass es in schwierigen Zeiten wichtig ist, eine Regierung zu haben, die handlungsfähig ist. Deshalb sollte das nicht zu lange dauern.“ Für die Liberalen (DP) sagte Noch-Premierminister Xavier Bettel als Verhandlungsführer: „Wir sind zuversichtlich, dass wir auch Nägel mit Köpfen machen können.“ Wenn es so weitergehe wie am ersten Tag: „Dann geht das tipptopp.“