Klimaerwärmung Zustand des Waldes im Saarland weiter verschlechtert

Wassermangel und Hitze haben dem saarländischen Wald dieses Jahr erneut zugesetzt. Der Kronenzustand als Indikator für die Vitalität der Bäume habe sich über alle Baumarten hinweg deutlich verschlechtert, teilte Umweltministerin Petra Berg (SPD) am Freitag in Saarbrücken mit. Der Anteil der Bäume mit deutlichen Schäden lag in diesem Jahr bei 51 Prozent. Im Waldzustandsbericht 2022 waren es noch 37 Prozent gewesen.