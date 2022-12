Klimastress : Zustand des Waldes im Saarland weiter kritisch

Saarbrücken Der extrem heiße und trockene Sommer dieses Jahres hat dem saarländischen Wald erneut zugesetzt. Zwar sei der Anteil der Bäume mit deutlichen Schäden im Erhebungszeitraum Juli und August mit 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben, teilte Umweltministerin Petra Berg (SPD) am Freitag in Saarbrücken mit.

Der Zustand des Waldes habe sich aber vor allem im Spätsommer verschlechtert: „Das volle Ausmaß der Schäden“ habe daher nicht mehr in den Waldzustandsbericht 2022 einfließen können.

Nach den Trockenjahren 2018, 2019, 2020 und 2022 sei der Wald geschwächt. „Es ist keine Entspannung in Sicht. Die Bäume befinden sich im Trockenstress und sind dadurch anfälliger für Schädlinge“, sagte Berg. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres seien fast 38.000 Kubikmeter Schadholz im Staatswald angefallen. Während die Menge an Käferholz deutlich zurückging, erhöhte sich der Anteil des Schadholzes, der durch Sturmschäden oder Starkregen anfiel, um mehr als das Neunfache, wie die Ministerin mitteilte.