Kulturministerium Zuschuss für Nibelungen-Festspiele

Die Nibelungen-Festspiele in Worms hatten in diesem Jahr mit 21.000 Besuchern eine Auslastung von 90 Prozent - nun steigert die rheinland-pfälzische Landesregierung den Zuschuss. Das Kulturministerium sei bereit, die Förderung ab dem kommenden Jahr von 680.000 Euro auf 750.000 Euro zu erhöhen, teilte Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) am Dienstag mit. „Die steigenden Kosten für Technik, Sicherheit, Energie und Personal machen auch den Verantwortlichen der Nibelungen-Festspiele zu schaffen“, betonte sie.