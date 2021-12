Zusätzliche Millionensumme für Saar-Uni

Ein leerer Hörsaal an einer Universität. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat mit der Universität des Saarlandes sowie der Hochschule für Technik und Wirtschaft neue Ziel- und Leistungsvereinbarungen bis zum Jahr 2025 unterzeichnet. Im Jahr 2023 fließen dafür an die einzige Universität in dem Bundesland zusätzliche Mittel in Höhe von neun Millionen Euro, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Saarbrücken mitteilte.

In den beiden darauf folgenden Jahren steigt diese Summe auf zehn beziehungsweise elf Millionen Euro an.

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft erhält 2023 zusätzliches Geld in Höhe von 0,9 Millionen Euro, rund eine Million im Jahr 2024 und 2025 etwa 1,2 Millionen Euro. Im Gegenzug verpflichten sich beide Hochschulen, bestimmte Ziele etwa zum Forschungsprofil oder in Lehre und Studium zu erreichen.

Daneben erhielten die beiden Hochschulen in Saarbrücken auch noch Geld aus dem Hochschulpakt 2020 bis 2023, dem Zukunftsvertrag „Studium und Lehre stärken“ ab 2021 sowie Landesausgleichs- und Bauunterhaltmittel, hieß es. Erstmals seit Einführung der Ziel- und Leistungsvereinbarung werde das Land ab 2023 auch einen Inflationsausgleich von 1,5 Prozent auf Sachkosten zahlen.

(dpa)