Speyer : Zurückweisung möglicherweise Motiv für Messerangriff

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Speyer Nach dem Messerangriff auf eine 16-Jährige und ihre 36 Jahre alte Mutter in Speyer hat die Jugendliche sich zur Tat geäußert. Demnach hat sie einen Beziehungswunsch des 27-jährigen Verdächtigen zurückgewiesen, ehe er sie und ihre Mutter mit einem Messer schwer verletzte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankenthal am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Verdächtige schweigt weiterhin zu den Vorwürfen gegen ihn.

Nach dem Angriff schwebte die 36-Jährige zwischenzeitlich in Lebensgefahr und wurde notoperiert. Der 27-Jährige ist seit Samstag in Untersuchungshaft. Nach dem Angriff in der Wohnung der beiden Opfer war er den Angaben zufolge an einer Tankstelle in Römerberg (Rhein-Pfalz-Kreis) festgenommen worden. Gegen ihn wird wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:221025-99-253812/2

(dpa)