Zum Wochenende gibt es warmes Wetter

Offenbach/Frankfurt Warmer Wolken-Sonne-Mix und teils gewittrig: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt zum Wochenende hin warme Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an.

Die Sonne ist der Vorhersage der Wetter-Experten zufolge am Donnerstag - anders als am Vormittag - ab dem späteren Tagesverlauf in Rheinland-Pfalz und im Saarland meist von Wolken verdeckt. Trotzdem wird es bis zu 29 Grad warm. Vom Westen aus kann es am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter mit zwischenzeitlich starken Böen geben. Nachts kühlt es ab auf bis zu 12 Grad, in Ballungsgebieten liegen die Tiefstwerte bei 16 Grad.