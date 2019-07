Zum Wochenende bleibt es sommerlich warm: Sonntag kühler

Ein Kind lässt am Rheinufer die Beine aus einer Hängematte baumeln. Foto: Andreas Arnold/Archivbild.

Mainz/Saarbrücken In den nächsten Tagen bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sommerlich, bevor es am Sonntag etwas kühler wird. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist am Donnerstag viel Sonnenschein zu erwarten, bei Temperaturen zwischen 25 und 31 Grad.

