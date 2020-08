Zum Wochenbeginn 14 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Corona-Test wird bei einer Patientin durchgeführt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz ist am Montag um 14 auf 8675 gestiegen. Das ist die geringste tägliche Zunahme seit dem 3. August. Aktuell sind 954 Menschen im Bundesland infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte (Stand 10.10 Uhr).

Die Zahl der Todesfälle blieb bei 243.

Die meisten Infektionen in den vergangenen sieben Tagen wurden am Montag mit 29 Fällen auf 100 000 Einwohner weiterhin im Kreis Germersheim gezählt. Hauptgrund sind nach Angaben der Kreisverwaltung Ansteckungen von Reiserückkehrern. Danach folgen die Stadt Worms mit 25 und der Landkreis Alzey-Worms mit 22 Fällen. In der Stadt Ludwigshafen registrierte das Gesundheitsamt 20 Fälle auf 100 000 Einwohner.