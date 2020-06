Zum DFB-Pokal-Halbfinale Saarbrücken - Leverkusen (0:3)

Leverkusens Wendell (l) in Aktion gegen Saarbrückens Fanol Perdedaj. Foto: Ronald Wittek/epa-Pool/dpa

Völklingen Daniel Batz (Torhüter 1. FC Saarbrücken): „Wir sind unfassbar enttäuscht. Wir haben alles gegeben. Unser Matchplan sah anders aus. Wir hatten zu großen Respekt. Wir wissen, dass wir Großes geleistet haben.

Das kommt dann die nächsten Tage. Wir haben das 5-5-0 so gespielt, wie wir es nicht spielen wollten. Wir wissen gar nicht, wann die Drittliga-Saison losgeht. Wir feiern ein bisschen, dann geht es in den wohlverdienten Urlaub.“

Lukas Kwasniok (Trainer 1. FC Saarbrücken): „Wir haben verloren. Das ist für den Gemütszustand erstmal schlecht. Es ist mit dem Anstoß losgegangen. Wir wollten eklig sein. Aber wir haben angefangen zu zweifeln. Das hat sich bis zum Halbzeitpfiff durchgezogen. Wir waren da, aber nicht griffig. Das war auch Thema in der Halbzeit. Wir wollten alle Waffen ziehen und haben mit Wattebällchen geworfen. Es hätte alles zusammenkommen müssen. Wir haben heute ein Abschlussessen. Das war's dann erstmal.“

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): „Man spielt ein Finale, um es zu gewinnen. Das wird der nächste Auftrag. Ich hatte keine Zweifel, aber Respekt. Wir haben von Anfang an die Sache gut gemacht. Wenn man zwei Tore in 30 Minuten schießt, ist das Spiel gelaufen. Im Fußball-Leben bekommt man nicht viele Chancen, Endspiele zu spielen. Wenn man so nah dran ist, muss man das seriös angehen. Das haben wir gemacht.“