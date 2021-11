Zugverkehr zwischen Rinnthal und Annweiler gesperrt

Ein Schutzhaltesignal steht im Bereich eines Bahnhofs. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Rinnthal/Annweiler Der Zugverkehr zwischen Rinnthal und Annweiler am Trifels (Südliche Weinstraße) ist wegen Tieren auf der Bahnstrecke gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am frühen Dienstagmorgen mit. Betroffen sei die Regionalbahn 55. Ein Ersatzverkehr sei derzeit in Planung.

