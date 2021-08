Zugverkehr in Rheinland-Pfalz und Saarland normalisiert sich

Mainz/Saarbrücken Nach dem Ende des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL ist der Zugbetrieb in Rheinland-Pflaz und dem Saarland am Mittwochmorgen wieder weitgehend normal gestartet. In einzelnen Fällen könne es zu einzelnen Verspätungen oder Ausfällen kommen, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Mittwochmorgen mit.

Grundsätzlich werde ab Mittwoch jedoch wieder das gesamte Fahrplanangebot gefahren.

Die GDL-Mitglieder hatten seit Montagmorgen erneut für höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Es war bereits der zweite Streik im laufenden Tarifkonflikt.