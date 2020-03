Zugunglück : Bahnmitarbeiter stirbt bei Zugunglück im Elsass

Straßburg () Bei einem Zugunglück im elsässischen Vendenheim bei Straßburg ist am Mittwoch ein Mitarbeiter der französischen Bahngesellschaft SNCF ums Leben gekommen. Zwei weitere Mitarbeiter wurden dabei verletzt.

Einer von ihnen (26) wurde von der Feuerwehr von der Unglücksstelle in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Der andere (39) wurde an den Beinen leicht verletzt. Das hat die SNCF bestätigt. Demnach waren die Mitarbeiter mit Wartungsarbeiten an den Schienen auf der Strecke zwischen Nancy und Straßburg beschäftigt, als sie kurz vor 10 Uhr von einem aus Nancy kommenden Regionalzug erfasst wurden. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch nicht bekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die SNCF hat eine interne Untersuchung eingeleitet.