Verkehr Zugausfälle und Ersatzverkehr: Viele Baustellen bei der Bahn

Nichts geht mehr ab dem kommenden Montagabend auf der stark befahrenen Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim. Der Riedbahn genannte Abschnitt wird für drei Wochen voll gesperrt. Grund sind vorbereitende Arbeiten für eine großangelegte Sanierung in der zweiten Jahreshälfte 2024. Die Folgen werden in drei Bundesländern zu spüren sein, neben Hessen und Baden-Württemberg auch Rheinland-Pfalz. Auch auf anderen Bahnstrecken in Hessen müssen sich Fahrgäste im neuen Jahr auf ausfallende Züge, Ersatzverkehr mit Bussen und Verspätungen einstellen.